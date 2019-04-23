23 Апреля 2019
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Политика Курганская область Уральский ФО

Источник: Куратор информационной политики покидает правительство Зауралья

Куратор информационной политики в правительстве Курганской области, руководитель управления информационной и аналитической деятельности Вероника Волкова покидает пост, об этом сообщили собственные источники Накануне.RU в кабмине региона.

По данным источников, об отставке будет объявлено в ближайшие дни.

Наблюдатели связывают уход с обновлением управленческой команды после прихода на пост врио губернатора Вадима Шумкова. По одной из версий, Вероника Волкова не сработалась с пиарщиками назначенца, также в последнее время пресс-служба все чаще демонстрировала закрытость от СМИ, избирательный подход в участии или неучастии тех или иных журналистов в публичных мероприятиях и не всегда реагировала на медиа-скандалы, в которые попадал будущий кандидат на пост губернатора Зауралья.

Ранее в информационном блоке курганского правительства с приходом Шумкова уже произошли кадровые изменения, впрочем, Веронику Волкову, работавшую и при Олеге Богомолове, и при Алексее Кокорине, они не коснулись. По некоторым данным, сам врио губернатора планирует также ввести должность личного пресс-секретаря.

Официальных подтверждений информации об уходе Волковой пока нет, сама она не отвечает на звонки.

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Источник: Куратор информационной политики покидает правительство Зауралья

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Теги: Вероника Волкова, Вадим Шумков



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