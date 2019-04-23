Глава Екатеринбурга создаст рабочую группу для решения вопроса по благоустройству Зелёной рощи

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе экскурсии по Зелёной рощи решил создать рабочую группу, которая отдельно рассмотрит все риски при благоустройстве парка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По его словам, в эту группу войдут представители застройщика, специалисты садово-паркового и ландшафтного строительства, сотрудники ботанического сада УрО РАН. Также в состав войдут районные депутаты и члены общественной палаты.

"Сейчас самое главное не свалиться в митинги, а начать работу. Если мы остановимся, то похороним проект. Ко Дню города должен быть какой-то результат. Возможны риски, но в рамках проекта всегда есть корректировки. Проработаем отдельно вопрос по деревьям и не только. Когда мы говорим о городе, об одном из центральных парков, то здесь должны быть хорошие дорожки, хорошее освещение, потому что это город. Необходимо искать баланс", - добавил глава города.

Напомним, что активисты Екатеринбурга начали бить тревогу, когда узнали, что для "благоустройства" парка необходимо вырубить более 200 взрослых деревьев. В мэрии с пониманием относятся к тревогам городских активистов, но просят общественников не переживать. "Общественникам и урбанистам переживать не стоит, ведь парк станет лучшее и красивее. Понятно, что люди переживают, думают, что благоустройство идёт не так, но стоит открыть документацию и всё увидеть. Надо обращать внимание не только на красные крестики, но и на кружочки - это новые деревья", - отмечают в администрации города.