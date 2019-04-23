Руководитель челябинского ОНФ сохранил свой пост

В Москве утвердили в качестве руководителя исполкома "Общероссийского народного фронта" в Челябинске Дениса Рыжего, занимающего данный пост последние несколько лет. Решение по кандидатуре принято, в Челябинске его должны оформить на конференции движения 29 апреля, сообщил политолог и эксперт ОНФ Александра Подопригора.

29 апреля на конференции челябинского отделения Денис Рыжего должны будут утвердить делегаты, одновременно выбрав нескольких сопредседателей. В последние несколько лет Рыжий и его команда были известны как последовательные критики действий городской власти (когда у руководства челябинской мэрии находился еще Евгений Тефтелев. – прим.) и отдельных действий руководителей Челябинской области.

"Фронтовики" активно критиковали и противостояли городским чиновникам, например, в вопросе "оптимизации" и объединения спортивных школ в городе, освещали проблемы отсутствия нормальной территориальной схемы обращения с отходами в Челябинской области, указывали на необоснованные закупки дорогих автомобилей, незаконность точечной застройки и т.д.

Напомним, что разразившийся летом и осенью 2018 года "мусорный коллапс" в Челябинске в итоге привел к отставке главы города Тефтелева, которым прежний губернатор Борис Дубровский вынужден был пожертвовать. Правда, самому губернатору это не сильно помогло, он был отправлен в отставку уже в марте текущего года.

"ОНФ является на этом поле одним из ключевых игроков, что во многом определяет значение этой федеральной общественной структуры. Хорошо, когда в администрациях губернаторов это понимают и видят в активистах и экспертах ОНФ партнеров, а не врагов", - комментирует переназначение Рыжего политолог и эксперт регионального "фронта" Александр Подопригора.