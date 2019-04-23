Бывший ямальский депутат назначен заместителем начальника департамента "Газпрома"

23 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Ямало-Ненецкий АО Центральный ФО Уральский ФО

Бывший ямальский депутат назначен заместителем начальника департамента "Газпрома"

Генеральный директор компании "Газпром проектирование" (на 100% принадлежит "Газпрому") Олег Андреев занял пост заместителя начальника Департамента 307 газовой компании. О кадровых назначениях сообщила пресс-служба "Газпрома", передает корреспондент Накануне.RU.

Олег Андреев до 2015 г. возглавлял компанию "Газпром добыча Ямбург" и одновременно являлся депутатом заксобрания Ямала. Департамент 307, куда он перешел работать, возглавляет другой выходец с Ямала - бывший гендиректор компании "Газпром добыча Надым" Сергей Меньшиков. Он, напомним, вошел в правление "Газпрома".

Добавим, нового гендиректора получила компания "Газпром проектирование", ее возглавит Владимир Вагарин, ранее занимавший должность генерального директора ПАО "ВНИПИгаздобыча". Генеральным директором "Газ-Ойл" вместо Николая Васильева назначен Сергей Иванин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бывший ямальский депутат назначен заместителем начальника департамента "Газпрома"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Газпром, Оелг Андреев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 3709

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети