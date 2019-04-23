Бывший ямальский депутат назначен заместителем начальника департамента "Газпрома"

Генеральный директор компании "Газпром проектирование" (на 100% принадлежит "Газпрому") Олег Андреев занял пост заместителя начальника Департамента 307 газовой компании. О кадровых назначениях сообщила пресс-служба "Газпрома", передает корреспондент Накануне.RU.

Олег Андреев до 2015 г. возглавлял компанию "Газпром добыча Ямбург" и одновременно являлся депутатом заксобрания Ямала. Департамент 307, куда он перешел работать, возглавляет другой выходец с Ямала - бывший гендиректор компании "Газпром добыча Надым" Сергей Меньшиков. Он, напомним, вошел в правление "Газпрома".

Добавим, нового гендиректора получила компания "Газпром проектирование", ее возглавит Владимир Вагарин, ранее занимавший должность генерального директора ПАО "ВНИПИгаздобыча". Генеральным директором "Газ-Ойл" вместо Николая Васильева назначен Сергей Иванин.