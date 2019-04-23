23 Апреля 2019
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Общество В России

"Дачная реформа" вынуждает россиян избавляться от участков

Новые налоги и сборы вынуждают дачников продавать земельные участки. Исследователи говорят о том, что по наделам прошлась "рука рынка", на деле же содержать участки, многие из которых бесплатно доставались советским гражданам в виде знаменитых "шести соток", становится невыгодным из-за постоянных государственных ужесточений.
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Как подсчитали аналитики "Авито Недвижимости", предложение о продаже дач в России в первом квартале 2019 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,9%. Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала "Мир квартир", на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать.

Избавляться от домов собственников стимулирует дачная реформа, полагает руководитель направления первичной недвижимости сервиса Дмитрий Алексеев. По его мнению, многие владельцы дач предпочитают не регистрировать собственность по новым правилам, а просто продать недвижимость.

К этому их может побуждать необходимость в дальнейшем платить налог на недвижимость. Расчет и величина налога на зарегистрированные по амнистии дачи зависят от региона — например, в Москве и Московской области он составляет не менее 0,1% от кадастровой стоимости, указывает юрист практики имущественных и обязательственных отношений НЮС "Амулекс" Виктория Соколова, слова которой приводит РБК.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в России становится все больше брошенных дачных участков. Наделы облагаются все большим количеством всевозможных сборов. Например, было введено обязательное повторное межевание участков с применением геодезических методов и приборов спутниковой навигации. Линейная погрешность подобных измерений сопоставима с размерами самого шестисоточного участка и потому делает такое межевание совершенно бесполезным как для владельца участка, так и для государства. Но межевание по-новому стоит денег и проводится исключительно за счет собственника. Вызов инженера геодезиста на участок поначалу стоил до 60 тыс. руб., потом по требованию президента Владимира Путина эту цену снизили до 20 тыс.

К тому же, федеральный закон № 217 "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", вступивший в силу 1 января этого года, поставил садоводов в такие условия, когда многие будут вынуждены расстаться со своими шестью сотками. Одним из принципиальных пунктов федерального закона № 217 стало исключение из него понятия "дачное хозяйство": с 1 января дачников в России нет, зато появились садоводы и огородники. Раньше объединения дачников могли действовать в 9 организационных формах (в том числе, как товарищества и кооперативы), теперь законодатель предусмотрел только две – садовые и садово-огороднические. При этом их председателям даётся право вести общее собрание и единолично подписывать протоколы заседаний. Если же руководитель допустил нарушения, например, по своему усмотрению распорядился собранными деньгами без учёта мнения собрания, а в результате СТ не выполнило договорные обязанности перед подрядчиками за проведённые работы (допустим, не рассчиталось за установку забора, столбов или подведение газа), ответственность возлагается то на всё товарищество как юридическое лицо – вплоть до введения процедуры банкротства.

сад дача участок(2007)|Фото: Накануне.ru

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"Дачная реформа" вынуждает россиян избавляться от участков

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Теги: земельный участок, дачная реформа



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