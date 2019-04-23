На Среднем Урале примут исчерпывающие меры безопасности на предстоящих праздниках

На Среднем Урале будут приняты исчерпывающие меры для обеспечения безопасности предстоящих мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы и Дню России. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как заявил исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов, все мероприятия должны пройти на высоком организационном уровне. А врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД РФ по Свердловской области Олег Тощин отметил, что в рамках реализации мер по обеспечению охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий было организовано межведомственное взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами.

Также согласованы места проведения мероприятий, их время, численность, состав участников, маршруты движения, программы проведения и другие вопросы обеспечения безопасности.

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Тощин обратил внимание членов антитеррористической комиссии на еще одну важную тему - лжеминирование, в этом году зарегистрировано уже 19 подобных фактов.

"Ведомством проработан алгоритм проверки таких сообщений. В том числе, когда происходит массовый вброс. Виновные не останутся безнаказанными", - пообещал представитель полиции.

Алексей Орлов добавил, что в сфере особой ответственности - обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей, во время праздничных митингов, Парада Победы и шествия "Бессмертного полка".