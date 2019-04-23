Мэр Сургута ответил блогеру Варламову после разгрома в "БДСМ": вступился за нефтяников и сургутский климат

Мэр Сургута Вадим Шувалов на своей странице в соцсети ответил блогеру и урбанисту Илье Варламову, который по итогам поездки в экономическую столицу Югры сделал вывод, что "тысячи нефтяников, бригадиров, вахтовиков, настоящих сибирских мужиков уйдут в прошлое". Глава города напомнил о серьёзном вкладе добывающей промышленности в экономику России, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, прогулка блогера и мэра состоялась 23 апреля. Варламов в своём блоге рассказал, что "главная проблема Сургута – по городу невозможно нормально ходить". Он также подчеркнул, что сургутянам ходить мешают не только гололед и огромные лужи, но и автомобили, припаркованные рядом с подъездом. Особое негодование у урбаниста вызвал транспорт, припаркованный на газонах. Блогер отметил, что это способствует распространению грязи. Комментируя яркие цвета, которые активно используется в дизайне зданий, он подчеркнул, что хорошее настроение создают не яркие краски, а чистый город, безопасные улицы, ухоженные дворы без машин. Особой критики со стороны блогера удостоились разбитые дороги города, отсутствующие ливневки и мусорные контейнеры открытого типа. Кроме того, в поле зрения Варламова попали качели на детской площадке, у которых укоротили цепи из-за сугробов, и веранды в детском саду "похожие на площадки для мусорных контейнеров". Сам город столичный гость назвал "безликим", а "тысячи нефтяников, бригадиров, вахтовиков, настоящих сибирских мужиков" – "прошлым", поскольку промышленники по всему миру ищут способы автоматизации процессов.

Глава Сургута ответил на критику, полагая, что должен высказаться, так как "позиция могла задеть сургутян". Шувалов отметил, что основными спорными пунктами "отчёта" Варламова считает такие: "роботизация убьет рынок труда нефтяников", "климат в Сургуте плохой: "Сургут – это место, где люди жить не должны" и "тысячи настоящих сибирских мужиков – это прошлое".

Мэр отметил, что, "во-первых, принцип "вкалывают роботы, а не человек" – глобальная проблема, которую придётся решать не только в Сургуте, но, например, в Москве".

"Полная автоматизация нефтяного производства, бурения и добычи – дело будущего (сложные, многофакторные задачи производства, требующие умений, силы и выдержки человека, а не ломающейся машины). Новые технологии бурения зачастую не уменьшают потребность в бурильщиках, а увеличивают её. Например, "сланцевый бум" в США, произошедший именно благодаря новым технологиям, создал десятки тысяч новых рабочих мест за счёт расширения возможностей для добычи", - считает глава Сургута.

Вопрос, как и когда человечество дойдёт до полной автоматизации, более того, перейдёт на цифровую экономику, пока остаётся без ответа, уверен глава города.

"Для примера вопрос: что будут делать 150 тыс. работников транспортной сферы Москвы, когда в массовую эксплуатацию запустят беспилотный проект "Яндекса"? Что станет с нашим сельским хозяйством, когда для обслуживания суперферм будут требоваться пять инженеров и один рабочий? Объявлять эти отрасли "умершими", а людей, работающих в них, "прошлым", наверное, немного преждевременно", - уверен Шувалов.

Он добавил, что "если в связи с "плохим" климатом и "снегом в июне" опустеет Сургут, то же самое ждёт и Москву, поскольку в столице климат тоже "не фонтан".

"Теперь о самом болезненном, во всяком случае, для меня. Илья написал: "тысячи нефтяников, бригадиров, вахтовиков, настоящих сибирских мужиков – это прошлое". Я уверен, что здесь Варламов не прав. От слова совсем", - пишет Шувалов.

Мэр напомнил, что "именно представители "суровых" профессий обеспечивают 80% валового внутреннего продукта нашей страны".

"Я уважаю креативный класс, но доля креативного производства у нас пока, к сожалению, ничтожно мала (да, это большое упущение). Так что объявлять работников ведущей отрасли страны "прошлым" не совсем корректно. Эти люди, как минимум, самое реальное настоящее", - добавил Шувалов.

Продолжая отвечать на критику блогера, он отметил, что на официальном уровне готов запретить кормить голубей и разобраться с синей краской, которой окрашены многие входные группы домов Сургута.

"Синий цвет — вопрос дискуссионный (на самом деле, секрет прост: синяя краска – самая дешёвая), но это всё-таки прежде обсудим с горожанами. В СССР была практика, когда за цветовые решения брали на себя ответственность художники. Но сейчас художники подались в современное искусство, а к выбору цвета действительно есть вопросы", - отметил глава Сургута.

По его мнению, парковки на газонах и открытые баки — вопрос городской культуры. "Согласен, что наши горожане заслужили право ходить по ровным и хорошо убранным дорогам", - признал мэр и пошутил про розовые ограждения, которые также раскритиковал столичный блогер: "Розовые заборчики — они непобедимы. Я сам видел, как выкапываешь один, а на его месте вырастает два новых. Шутка".

"Я дал указание всем в администрации внимательно изучить фоторепортаж и обсудить, что можно сделать для улучшения городской среды, - резюмировал Шувалов.