23 Апреля 2019
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Общество Москва

В Госдуме попросили мэра Москвы запретить штрафовать автолюбителей по надуманным нарушениям

Мэра Москвы Сергея Собянина просят решить вопрос необоснованных штрафов для автомобилистов. С таким обращением в адрес столичного градоначальника выступил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу депутата.

В частности депутат просит мэра дать поручение провести разъяснительную работу с сотрудниками ЦОДД и АМПП с тем, чтобы запретить привлекать автомобилистов к ответственности и выписывать штрафы за несуществующие, надуманные нарушения. Также он считает важным исправить настройку комплексов фото- и видеофиксации.

Парламентарий указывает, что водителей часто штрафуют за неоплату парковки даже за установленными пределами зон платного парковочного пространства, и добиться отмены штрафа автолюбители могут только через судебное разбирательство.

"Во избежание дальнейших случаев несправедливого привлечения граждан к административной ответственности необходимо изменить существующую практику тотальной привязки уполномоченными структурами любых нарушений к неоплате парковки, а в дальнейшем не допускать случаев злоупотребления и применения заведомо некорректных статей административного кодекса Москвы", - говорится в обращении Нилова.

Напомним, как сообщало Накануне.RUв конце прошлого года столичные власти объявили об очередном подорожании парковки. Самый высокий тариф - 380 рублей в час - установлен с 15 декабря на ряде улиц в центре города. В остальной платной зоне водителей также ждет рост цен. Ужесточаются и правила парковки: на стоянку без оплаты дадут всего пять минут, а не 15.Москвичи выражали недовольство этими нововведениями и требовали отменить "наиболее грабительские пункты ценовой реформы" в ходе митинга. Также москвичи требовали отправить в отставку главу дептранса Москвы Максима Ликсутова.

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В Госдуме попросили мэра Москвы запретить штрафовать автолюбителей по надуманным нарушениям

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Теги: Ярослав Нилов, штрафы, парковка, Москва



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