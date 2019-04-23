23 Апреля 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

В Прикамье определили поставщика "подарков новорождённым"

Победителем конкурса на поставку подарков новорождённым выиграл индивидуальный предприниматель Сергей Болотов, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальная цена контракта существенно снизилась: с 74,8 млн руб., до 39,2 млн руб. Поставщик должен будет поставить 27 тыс. подарочных наборов, состоящих из комплекта постельного белья, пеленок, одеяла, полотенца для купания, красочной открытки. Набор будет упакован​ в коробку с символикой​ региона. Также будут вручать памятный сувенир и брошюру для родителей.

Получить подарки родители новорождённых смогут с 1 июня 2019 г. в органах ЗАГСа Пермского края.

Отметим, что ранее по всему региону прошло масштабное обсуждение состава подарка

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В Прикамье определили поставщика "подарков новорождённым"

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Теги: подарок новорождённому, дети, десятилетие детства, акция



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