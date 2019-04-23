23 Апреля 2019
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РЖД покажет новые вагоны-купе с душем, сейфом и холодильником

РЖД на Рижском вокзале в Москве официально презентует первое вагон-купе, где есть холодильник, сейф, микроволновка, душ, кофемашина и скоростной Wi-Fi.

Поставки таких вагонов осуществят до 2025 года. В коридорах установили вендинговые автоматы и аппараты с питьевой водой.

новый вагон-купе(2019)|Фото: fpc.ru

новый вагон-купе(2019)|Фото: fpc.ru

Как сообщает Life, пассажир самостоятельно сможет менять температуру воздуха в вагоне, при необходимости открывать окна, в том числе и в коридоре. Стены вагона будут оформлены в бежевых тонах, а полки будут синего цвета.

новый вагон-купе(2019)|Фото: fpc.ru

новый вагон-купе(2019)|Фото: fpc.ru

В марте поезд с обновленными плацкартными вагонами капсульного типа отправился в свой первый рейс. При разработке нового дизайна учитывались основные пожелания и замечания пассажиров: в вагонах стало возможным организовать личное пространство с помощью перегородок и индивидуальных шторок.

Сообщалось, что Российские железные дороги решили избавить пассажиров некоторых плацкартных вагонов от так называемой "лотереи".

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РЖД покажет новые вагоны-купе с душем, сейфом и холодильником

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Теги: ржд, вагоны-купе, душ, холодильник



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