Мэрия Екатеринбурга предложила вписать ларьки и киоски в жёсткую схему

Администрация Екатеринбурга презентовала депутатам городской думы концепцию размещения нестационарных объектов торговли на территории муниципалитета, по которой каждый ларёк и киоск должен быть включен в схему, разработанную мэрией, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышева рассказала народным избранникам, что предприниматели, решившие открыть киоск (павильон, ларёк) должны будут направлять свои предложения о включении будущего объекта по конкретному адресу в схему. При этом право на заключение договора аренды земли под объектами нестационарной торговли начнут реализовывать через процедуру аукциона.

По информации Чернышевой, сейчас в Екатеринбурге работает более трёх тысяч объектов нестационарной торговли, около двух тысяч включены в действующую схему на 2018 год. Остальные киоски и павильоны принадлежат третьим лицам или находятся у них в аренде - их размещение регулируется не схемой, а земельным законодательством.

При этом незаконными из года в год числится 300-350 объектов, с которыми мэрия никак не может справиться. Стоит часть таких строений принудительно демонтировать и вывезти за казённый счёт (собственники, как правило, не исполняют предписания), как на том же месте появляются другие киоски.

До 2016 года горадминистрация решала проблему совместно с УМВД России по Екатеринбургу, но сейчас полицейские этим не занимаются, что ещё раз отметила Чернышева. Соответственно, увеличилось количество нелегальных торговых точек.

Ровно год назад было подписано постановление администрации города по разработке новой схемы, а с мая комитет по товарному рынку начал принимать предложения хозяйствующих субъектов о включении новых мест размещения нестационарных объектов торговли в схему. В итоге авторы идеи получили гораздо больше заявок на 2,6 тыс. адресов, предусмотренных схемой, которая считается бессрочной, но у органов местного самоуправления будет возможность раз в год вносить в нее корректировки.

Один из киосков на улице Вайнера

Отказать коммерсанту во вхождении в схему могут на трёх основаниях. Во-первых, если место размещения не соответствует требованиям федерального, областного законодательства и/или нормативно-правовым документам органов местного самоуправления. Во-вторых, земля обременена правами третьих лиц. В-третьих, место размещения не обеспечивает безопасность дорожного движения.

Таким образом, владельцы киосков, не вошедшие в схему размещения, не смогут осуществлять предпринимательскую деятельность. Во всяком случае, легально.

Позиция мэрии вызвала резкую критику некоторых депутатов. Самым категоричным оказался председатель комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников, заявивший, что предложенную схему принимать нельзя, поскольку она нарушает рыночные условия (в частности, указ главы государства о свободной торговле). Также звучали мысли, что схема создана в интересах крупных торговых комплексов, заинтересованных в уходе конкурентов в виде небольших точек. Поэтому было предложение вообще не принимать новую концепцию.

Однако формат "информационного часа", в котором прошло обсуждение вопроса, не предполагал принятие какого-либо решения. Поэтому после обмена мнениями депутаты разошлись, чтобы дальше думать, как организовать в Екатеринбурге нестационарную торговлю.