Пермские учителя просят признать "Бессмертный полк. Пермь" иностранным агентом

В прокуратуру Прикамья поступило заявление от учителя из Перми Наталии Никитиной. Она просит признать региональную историко-патриотическую общественную организацию "Бессмертный Полк. Пермь" иностранным агентом. Катализатором подачи документа стал прошлогодний запрет в шествии Знамени Победы, рассказала Накануне.RU педагог.

"Я узнала, что 9 мая прошлого года в "Бессмертном полку" запретили Знамя Победы. Полиция подчинилась: всех, у кого были красные знамёна, выводили из колонны или вообще туда не пускали. Возмущению не было предела. В Москве, Санкт-Петербурге, да и по всей России люди шли с красными знамёнами. Даже в Австралии, Америке и Японии. Почему-то именно в Перми их запретили. Целый год интересуюсь, кто запретил и почему. Чтобы такого не было впредь, мы решили написать письмо в прокуратуру", - сказала Никитина.

Она добавила, что уже после Дня Победы узнала, что запрет полиции был незаконным.

"В этом году ситуация может повториться. Кто-то же дал приказ полиции. Кто это был? Координатор "Бессмертного полка" в Прикамье Анна Отмахова? Поинтересовались, что это за человек, оказалось, что её видели в немецком посольстве. В своём заявлении в прокуратуру я прошу признать региональную историко-патриотическую общественную организацию "Бессмертный Полк. Пермь" иностранным агентом. Под ним подписались несколько человек, в основном – мои коллеги. Пусть в прокуратуре проверят эти сведения. Будем собирать подписи ветеранов", - добавила Никитина.

Напомним, в прошлом году в Перми разгорелся скандал из-за запрета участвовать в шествии "Бессмертный полк" вместе со Знаменем Победы. Тех, кто пытался пронести 9 мая 2018 года во время шествия "Бессмертного полка" Знамя Победы перед началом движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские. Ранее координатор "Бессмертного полка" в Прикамье Анна Отмахова заявила, что "любые полотнища запрещает устав мероприятия". Впоследствии суды отказались признать запрет экстремизмом.

В этом году общественники направили властям запрос о том, возможно ли нести в "Бессмертном полку" Знамя Победы. По словам главы краевого отделения "Сути времени" Павла Гурьянова, был получен ответ от администрации губернатора, в котором говорится, что Знамя Победы защищено профильным законом.