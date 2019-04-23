"Это ущемление прав!" Югосркие депутаты хотят вернуть себе право контролировать работу бизнеса

Депутаты Югры решили вернуть себе право беспрепятственно посещать организации региона, норма была исключена весной прошлого года. Проект закона в думу ХМАО внес депутат Александр Филипенко, по мнению политика, существующий порядок ущемляет права депутатов, передает корреспондент Накануне.RU.

Окружной закон "О статусе депутата" дума правила весной прошлого года. Поправки касались порядка посещения воинских формирований. Однако в ходе корректировки из закона исчезла и норма о том, что организации всех форм собственности, работающие в ХМАО, обязаны пускать депутатов.

Закон не дает возможности парламентариям контролировать расходование бюджетных средств организациями, поясняет Филипенко. Кроме того, депутат должен реагировать на жалобы избирателей на действия сотрудников организаций и должен лично убедиться в объективности обращения.

"Считаю, что действующей редакцией закона ущемляются права депутата на выполнение своих обязанностей, так как любой человек имеет возможность беспрепятственно войти в любую организацию и учреждение, а депутат, который представляет интересы всех своих избирателей, лишен такого права", - говорит депутат.

Он предлагает вернуть право депутату беспрепятственно посещать организации, зарегистрированные в автономном округе, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Кроме того, предложено обязать руководителей предприятий в 30-дневный срок отвечать на депутатские запросы и безотлагательно принимать парламентариев на территории.

Как сообщало Накануне.RU, ранее парламентариев Ямало-Ненецкого автономного округа пытались лишить возможности посещать объекты ТЭКа. Но депутаты не согласились с формулировкой и отправили проект на доработку.