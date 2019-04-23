Власти Шри-Ланки знали о готовящихся терактах еще в начале апреля

Выяснилось, что власти Шри-Ланки знали о готовящихся терактах еще в начале апреля - благодаря сообщениям иностранных спецслужб.

Напомним, по последним данным, число погибших от взрывов приблизилось к 300.

Как заявил глава министерства экономических реформ островного государства Харшу де Силву, кабмин Шри-Ланки знал о предстоящих атаках, но не проинформировал об этом председателя правительства страны Ранила Викрамасингхе. По мнению де Силвы, в случившемся виновны не спецслужбы, а неадекватная реакция властей на предупреждения.

В свою очередь, пресс-секретарь правительства Раджита Сенаратне отметила, что первые сообщения от спецслужб Индии и США поступили еще 4 апреля: говорилось о потенциальной атаке смертников на туристические места и церкви христиан. Уже через пять дней стали известны подозреваемые в подготовке атак, а также название террористической группировки.

Новые предупреждения от США и Индии пришли за несколько дней и буквально пару часов до терактов. Тем не менее, предотвратить взрывы правоохранителям Шри-Ланки не удалось, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, в момент взрывов российские туристы находились в других курортных зонах Шри-Ланки. Жертв среди них нет.