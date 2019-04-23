23 Апреля 2019
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Власти Тюмени изменили цвета оформления к 9 мая после жалоб на "вымарывание истории"

Администрация Тюмени уточнила цвета к праздничному уличному оформлению к Дню Победы. Надписи на плакатах, которые украсят областную столицу, сделали более красными.

Напомним, что ранее депутаты от КПРФ в городской думе возмутились концепцией оформления. По мнению Сергея Пыхалова, в наглядных материалах был использован нейтральный фон, а надписи сделаны коричневым цветом, а также отсутствует изображение советской символики и главного символа – Знамени Победы. По мнению депутата, имеет место искажение исторической правды и затирание "красных" символов, под которыми и были разгромлены нацисты.

Чиновники мэрии, впрочем, пообещали уточнить цвета и заявили, что произошла техническая ошибка – "неправильно отобразился цвет".

В настоящее время на официальном портале города появился новый документ: "Требования к цветовой гамме для печатного оборудования, согласно утвержденной концепции", где видно, что надписи немного "покраснели".

оформление Тюмени к 9 мая(2019)|Фото: администрация Тюмени

Как заявил депутат Пыхалов в разговоре с корреспондентом Накануне.RU, кроме этого коммунисты попросили поместить на листовки и плакаты символ РККА – красную звезду.

"Великая Победа была одержана под коммунистическими, красными символами, и попытки вымарать историю не должны пройти", – пояснил он.

концепция оформления Тюмени к 9 мая - 2019(2019)|Фото: мэрия Тюмени
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Власти Тюмени изменили цвета оформления к 9 мая после жалоб на "вымарывание истории"

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Теги: 9 мая, оформление тюмени



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Ранее 17.04.2019 09:59 Мск В оформлении Тюмени к 9 мая нет символики Знамени Победы, но использованы цвета "коричневой чумы"

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