23 Апреля 2019
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Политика Северо-Западный ФО Санкт-Петербург

Путин из Петербурга понаблюдает за спуском АПЛ "Белгород" в Северодвинске в прямом эфире

Президент РФ Владимир Путин совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург 23-24 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что в рамках визита глава государства посетит судостроительный завод "Северная верфь". Там он примет участие в торжественной церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для ВМФ России и ознакомится с планами старейшего предприятия отрасли.

Кроме того, стало известно, что Путин в режиме телемоста будет наблюдать спуск на воду в Северодвинске атомной подводной лодки "Белгород". Спуск АПЛ произойдет на производственном объединении "Севмаш", уточняет ТАСС.

Также Путин посетит Санкт-Петербургское суворовское военное училище, а затем проведет заседание попечительского совета Русского географического общества.

На 24 апреля у президента запланирована встреча с членами Совета законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

"Кроме того, Президент в режиме видеоконференции даст старт первой отгрузке СПГ на танкер-газовоз Coral Anthelia на новом заводе по производству сжиженного природного газа "Криогаз-Высоцк" в городе Высоцке Ленинградской области", - добавили в пресс-службе.

Атомная подлодка "Белгород" станет первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов "Посейдон".

Ранее Передача подлодки ВМФ России планировалась в 2018 году. В 2012 году ее решили достроить по спецпроекте, и во время переделки длина подлодки увеличилась со 154 до 184 метров. Это почти на 11 метров больше длины подводных лодок проекта 941 "Акула", являющихся самыми большими в мире.

АПЛ "Белгород" после спуска на воду будут достраивать на плаву.

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Путин из Петербурга понаблюдает за спуском АПЛ "Белгород" в Северодвинске в прямом эфире

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Теги: Владимир Путин, Санкт-Петербург, визит, Кремль



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