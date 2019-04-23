В квартире в центре Москвы взорвался электрический самокат: эвакуированы 30 человек

В Москве в квартире жилого дома взорвался аккумулятор электрического самоката.

Инцидент произошел около шести часов утра на Хамовническом Валу. Как уточнили в МЧС, площадь пожара составила 5 квадратных метров, горели личные вещи и мебель.

Из здания эвакуировали 30 человек. Из-за хлопка в стене жилого дома образовалась трещина, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, 10 апреля в Екатеринбурге в жилом доме прогремел взрыв, по некоторым данным, он мог произойти из-за самогонного аппарата. СМИ писали, что хозяином жилья оказался руководитель следственного отдела Следственного комитета России по Железнодорожному району города.