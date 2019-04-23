После оценки ущерба от масштабных пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела

Следователи возбудили уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкальском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления СКР по региону.

Читайте также: Четыре человека находятся в реанимации в результате природных пожаров в Забайкалье

Дела расследуются по статье "халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей по должности, повлекшее причинение крупного ущерба, а также по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

"В результате возгораний оказались уничтожены жилые дома, надворные постройки, животноводческие стоянки, свыше 30 человек получили ожоги различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Следствие уточнило, что в результате пожаров в 17 населенных пунктах региона уничтожены около сотни жилых домов, 13 нежилых помещений, 113 фермерских и личных животноводческих хозяйств, 148 надворных построек. Огнем уничтожены также два зернохранилища, 320 тонн грубых кормов, свыше 5600 голов скота, не менее 6 единиц сельскохозяйственной техники.

Как сообщало Накануне.RU, восемь пострадавших госпитализированы бортом санавиации, четверо - находятся в реанимации. Состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще двух - крайне тяжелое. У остальных пострадавших медики констатируют ожоги средней степени тяжести.

"Только по предварительным оценкам, ущерб от пожаров составил свыше 280 млн рублей", - отметили в ведомстве.

В рамках расследования дел будут допрошены местные жители, а также должностные лица органов и учреждений, обеспечивающих безопасность проживания граждан.

Как сообщало Накануне.RU, ранее прокуратура края начала проверки в связи с информацией о возгораниях населенных пунктов на территории нескольких районов.

В регионе, напомним, спасательные службы приведены в боевую готовность.