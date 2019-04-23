23 Апреля 2019
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Политика Северо-Западный ФО Санкт-Петербург

Кандидаты на пост губернатора Санкт-Петербурга разойдутся по разным колоннам на 1 мая

Администрация Северной столицы согласовала маршрут шествия на 1 мая для ряда оппозиционных партии и движений, которые не являются "системными". Судя по всему, "логистика" по версии Смольного будет строится так, что сторонники партии "Единая Россия" и их оппоненты не получат возможности пересечься в День весны и труда, соответственно, заявленные кандидаты на пост губернатора города также пойдут на демонстрацию в разных колоннах, передает корреспондент Накануне.RU.

Колонна оппозиционных партий и движений получила одобрение на шествие по Невскому и Литейному проспектам, конечная точка – площадь Ленина. В колонну городские власти допустили столь разные политические силы, как "Яблоко", "Справедливая Россия", "Открытая Россия", "Партия Роста", "Объединенные демократы", "Партия перемен" и даже сторонников Алексея Навального. При этом изначально, например, "яблочники" были вообще против соседства с другими политическими силами, пояснил журналистам издания "Фонтанка" руководитель фракции в Законодательном собрании Борис Вишневский. В конце концов пришлось искать компромисс.

У коммунистов из КПРФ, колонну которых собирается 1 мая возглавить в Санкт-Петербурге кандидат в губернаторы города Владимир Бортко, возникли с мэрией серьезные разногласия по вопросу проведения акции. Дело в том, что в городе уже расклеены листовки с приглашением сторонников КПРФ и режиссера Бортко прийти 1 мая у концертного зала "Октябрьский". А чиновники мэрии между тем предлагают коммунистам встречать Первомай в Удельном парке. Каким образом данная коллизия разрешится, пока неизвестно.

Таким образом, становится понятно, где и как встретят праздник два потенциальных кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга, желание баллотироваться, напомним, ранее выразили депутат ЗакСа Оксана Дмитриева (лидер фракции "Партии Роста") и режиссер, депутат Госдумы Владимир Бортко. Пока непонятен формат участия врио губернатора Александра Беглова, который вроде бы заявлял о своем желании участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Впрочем, некоторые эксперты допускают срочную замену Беглова на другого кандидата из-за рисков второго тура и невысокой популярности последнего среди горожан.

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Кандидаты на пост губернатора Санкт-Петербурга разойдутся по разным колоннам на 1 мая

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Теги: Александр Беглов, Оксана Дмитриева, Владимир Бортко, Борис Вишневский, партии, митинги



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