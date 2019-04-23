На Среднем Урале убийца трех человек проведет остаток жизни в колонии особого режима

Сегодня Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Карпинска Игоря Крылова. Он убил трех человек.

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Как установил суд, все случилось в ночь с 9 на 10 февраля 2018 года в ходе распития спиртных напитков: причиной конфликта стали оскорбительные высказывания одного из собутыльников в адрес матери подсудимого. Сам он позже утверждал, что хотел проучить обидчика, но якобы неумышленно нанес ножевые ранения всем участникам застолья.

После совершенного преступления, с целью скрыть его, Крылов поджег дом. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, свою вину в содеянном мужчина признал частично.

По совокупности преступлений ему назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Кроме этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму порядка 2 млн руб.