Около тысячи киосков в Перми не соответствуют правилам благоустройства

В Перми большинство нестационарных торговых объектов, расположенных на частных территориях, не соответствуют ни новым, ни старым правилам благоустройства. Такое заявление сделал сегодня первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Виктора Агеева, по итогам 2018 г. розничный товарооборот составил 349,2 млн руб., что на 19,6% выше уровня 2017 г. По темпам прироста оборота розничной торговли Пермь заняла второе место среди городов миллионников. Индекс потребительских цен составил 103,8% - четвертый результат среди городов-миллионников.

Всего на территории города работают 2899 стационарных торговых объектов, на которые приходится 90% учтенного оборота розничной торговли. На муниципальной территории размещено 607 киосков, на частных территориях - 1091 киосков, большинство из них не соответствуют правилам благоустройства.

"Главным образом, это касается размещения объектов НТО на земельных участках, для которых такой вид разрешенного использования не установлен, а также размещения объектов ближе минимального допустимого расстояния до фасадов зданий", - пояснил Виктор Агеев.

Он отметил, что главной целью преобразования в сфере нестационарных торговых объектов является их упорядочивание на территории города, перераспределение из центральной части Перми, достаточно обеспеченной капитальными объектами торговли, в территории с недостаточной обеспеченностью, улучшение визуального восприятия, через внедрение требований к внешнему облику и содержанию объектов. Кроме того, важной задачей является увеличение бюджетной части.

"Цель направлены не на подавление НТО, а на преобразование в легальную, полноценную часть торговли", - подчеркнул первый заместитель главы города. Виктор Агеев подчеркнул, что достигнуть этих целей помогает схема размещения торговых объектов. Порядок ее разработки формирует новые подходы: договор заключается посредством электронных аукционов, на пять лет. Применяются единые требования к внешнему виду. Определены приоритетные специализации (продажа воды, периодической печати). По состоянию на 1 апреля, в Перми определено 627 мест размещения киосков. С 22 августа 2018 г. по 18 марта 2019 г. проведено 12 аукционов на размещение 421 НТО. Заключено 190 договоров. Сумма доходов от заключенных договоров составила 5 млн 161 тыс. руб.

Депутат гордумы Наталья Рослякова отметила, что в частном секторе, на частной территории, люди практически в массовом порядке стали выставлять на своих участках киоски: в гаражах, сараях, старых павильонах, выкупленных после сноса. Парламентарий поинтересовалась планируют ли власти Перми предъявить какие-либо требования к внешнему виду этих киосков.

"Если речь идет о районах индивидуальной застройки, то мы должны констатировать, что данные объекты противоречат правилам благоустройствам: размещены на участках, где не разрешено такое использование. Их размещение является административным правонарушением. Поэтому, едва ли в существующем нормативном регулировании есть возможность регулировать их внешний вид", - отметил Виктор Агеев.

Напомним, весной 2018 года власти города опубликовали проект схемы, предполагающей размещение в городе 605 киосков. Согласно проекту, под запрет попало размещение киосков на придомовых территориях. Не обошлось без недовольных: жители микрорайона Вышка-2 даже записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить это решение и разрешить размещать на придомовых территориях киоски с водой. Вопрос широко обсуждался. Мэрия принимала обращения и предложения жителей и предпринимательского сообщества. Позже в проект добавили еще 200 объектов. После корректировок их стало 577. Оспорить решение пытались через суд.

21 июня 2018 г. депутаты заксобрания края приняли во втором чтении закон, ужесточающий штрафы за несанкционированное размещение киосков и других нестационарных объектов на частных придомовых территориях.