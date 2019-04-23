На юго-востоке Москвы в ночь на 23 апреля втрое была превышена норма сероводорода в воздухе

На юго-востоке Москвы в ночь на 23 апреля был превышен уровень сероводорода в воздухе. Об этом свидетельствуют данные "Мосэкомониторинга".

В ведомстве подчеркнули, что порог критичных значений вредного вещества в воздухе не превышен, однако жители могут ощущать неприятный запах.

Так, в Люблино норма была превышена в 3,2 раза, в Марьино - в 2,1 раза, в Печатниках - в 2 раза.

Ранее в департаменте природопользования и охраны окружающей среды прогнозировали, что 23 апреля в ночные и ранние утренние часы "вероятно кратковременное ухудшение условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе".

Как сообщало Накануне.RU, утром 17 декабря на востоке Москвы было зафиксировано превышение порога запаха сероводорода. В отдельных районах было зафиксировано пятикратное превышение нормы вещества.