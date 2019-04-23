23 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Гройсман объявил, что уходит от Порошенко и создает свою партию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для участия в осенних выборах в Верховную раду он создаст новую политическую силу, в которую войдут люди с хорошей репутацией, "которые могут не только говорить, а реально делать вещи". Об этом он сказал на канале ICTV.
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При этом Гройсман считает, что нужно успеть изменить избирательную систему. Если этого не сделать, новый парламент "будет самым большим нашим разочарованием", отметил украинский премьер.

Примечательно, что украинские политики каждый раз стремятся под себя изменить политическую систему. При этом на Украине в воздухе витает вопрос: не будет ли досрочных парламентских выборов? Очередные назначены на 27 октября.

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Гройсман объявил, что уходит от Порошенко и создает свою партию

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Теги: Украина, Владимир Гройсман



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