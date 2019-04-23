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Политика Тюменская область Уральский ФО

На место Мазура прочат переезд "урбаниста вне политики": в городе деньги есть, не хватает таланта

Отставку мэра Тобольска Владимира Мазура в политических кругах ждали давно, и она не стала неожиданностью для наблюдателей. Сегодня было уже официально объявлено, что чиновник покинул администрацию "по собственному желанию" в связи с новым местом работы. При этом куда отправится теперь томский выходец – неясно.

Вариантов, впрочем, немного. Есть вероятность, что Мазур может занять вакантное место в областной думе, которое освободилось после ухода Олега Чемезова в правительство соседней Свердловской области. Сейчас в местном отделении "Единой России" как раз идет прием документов на праймериз.

Правда, по словам начальника пресс-службы регионального отделения "Единой России" Тюменской области Виктории Герасимюк, пока ни одной заявки в аппарат партии не поступало.

"Пока кандидатов нет. Скорее всего, это связано с тем, что процесс сбора документов достаточно продолжительный", – пояснила представитель "партии власти" корреспонденту Накануне.RU.

Другие источники "сватают" тобольского экс-главу на работу в областное правительство, якобы, ему могут отдать направление по инвестициям. Подогревает эту версию и тот факт, что опыт работы в этой должности у него имеется (в 2011 году он занимал пост заместителя губернатора по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования).

совещание по реформе МСУ, Владимир Мазур(2015)|Фото: Накануне.RU

И третий вариант – возвращение в бизнес-структуры, связанные с нефтегазовой отраслью.

Если говорить об итогах правления, то в основную заслугу Владимиру Мазуру ставят удачные переговоры с "Сибуром", речь идет не столько о строительстве заводов, сколько о смене московской прописки компании на местную, что позволило заметно оживить бюджет сибирской провинции. Еще одной победой стало объявление о строительстве аэропорта.

Но, говоря о причинах отставки, депутат Тюменской областной думы из Тобольска Юрий Юхневич отмечает, что Мазур не справился с хозяйством города.

"Слухи ходили давно и оценить итоги его работы можно как плюсами, так и минусами. В город пошли определенные инвестиции, но в то же время город не благоустраивался, особенно если вспомнить зимний и весенний период: снег и грязь. На это люди жаловались и в социальных сетях, и обращались к нам, к депутатам, для решения этих проблем, – рассказал Накануне.RU народный избранник. – Что касается дальнейшего развития, то необходимо создавать новые рабочие места. Если говорить о будущем главе города, то мне хотелось, чтобы это был хозяйственник и человек из Тобольска".

Тобольск, улица Мира(2019)|Фото: Накануне.RU

По его словам, "варяг" из Тюмени будет долго входить в курс местных проблем, а достойные кадры можно найти и в самом городе. "Местные жители часто задаются вопросом: почему нам присылают неместных?" – добавил собеседник.

Впрочем, в Тобольск во всех властных коридорах прочат именно тюменца, у всех на устах имя заместителя главы областной столицы Максима Афанасьева. Он характеризуется как современный управленец, который совершил в Тюмени "транспортную революцию" и благодаря смелым урбанистическим идеям сделал город комфортным и столичным.

Максим Афанасьев, заместитель главы Тюмени(2019)|Фото: Накануне.RU

Это же имя называет и член Общественной палаты Тюменской области, директор Центра общественных коммуникаций Андрей Шуклин. По его словам, Афанасьев станет отличным приобретением для Тобольска, да и для самого чиновника это хороший вариант для личностного роста.

"Афанасьев – главный тюменский благоустроитель. Именно его задача была, чтобы в городе светили фонарики, закатывались дорожки и росли парки и скверы, а на улицах была чистота. Городское хозяйство – вне политики, и политического окраса не имеет. Уверен, что и в Тобольске он будет действовать так же", – характеризует возможную креатуру политолог.

"Именно этого сейчас в Тобольске и не хватает. Инвестиции заведены, деньги есть, но в плане благоустройства есть куда стремиться. Это будет большое приобретение для города. Тем более Тобольск нацелен на развитие туристического потенциала: только на один сибирский кремль скучно смотреть. Может, именно Афанасьев поможет придать Тобольску свой уникальный стиль. Иметь деньги мало, необходимо их правильно пустить в дело, и в этом плане опыта у Максима Викторовича не занимать. Для него самого это станет новой вехой, ведь Тобольск является точкой на вырост, вспомнить того же Евгения Куйвашева. Это стратегический пост", – заключил Шуклин.

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На место Мазура прочат переезд "урбаниста вне политики": в городе деньги есть, не хватает таланта

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Теги: Владимир Мазур, Олег Чемезов, Максим Афанасьев



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