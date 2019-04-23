В Оренбурге митингуют студенты: требуют приравнять размер стипендии к МРОТ

В Оренбурге 24 апреля на митинг выйдут студенты. Активисты студенческих профсоюзных организаций проведут акцию в Международный день солидарности молодежи.

Планируется, что в митинге примут участие 150 человек. Мероприятие состоится в сквере им. В.И.Ленина.

Организаторы намерены обратить внимание на современное положение студенческой молодежи в России, на проблему слабой государственной политики в отношении молодого человека и его семьи, сообщает Федерация профсоюзов Оренбуржья.

Активисты также поднимут на митинге проблему низких стипендий. Как сообщил Regnum председатель молодежного совета Федерации профсоюзов Оренбуржья Константин Гусев, на митинге студенты выдвинут требование приравнять размер стипендии к МРОТ.

Сейчас студенты получают минимальную стипендию в размере 1970 рублей (без учета районного коэффициента - 15%).

Отметим, в Оренбургской области митингуют также рабочие ЮУМЗ. 20 апреля порядка 300 работников и жителей Орска вышли на митинг с требованием сохранить их рабочие места в ЮУМЗ. Перед этим врио главы Оренбургской области Денис Паслер посетил завод и заверил, что предпринимает все меры для решения кризисной ситуации на предприятии.