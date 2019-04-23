23 Апреля 2019
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В полуторамиллионном Екатеринбурге права потребителей отстаивают всего шесть специалистов

В Екатеринбурге официальной защитой прав потребителей занимаются шесть человек - именно столько специалистов трудится в МБУ "Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей", передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Информация была озвучена сегодня на заседании городской думы директором учреждения Яниной Голубевой, у которой в подчинении три главных юрисконсульта и два ведущих юрисконсульта. Для примера - ранее в комитете мэрии по защите прав потребителей трудилось 28 специалистов.

Тем не менее, отчитываясь перед депутатами о деятельности МБУ за прошлый год, Голубева отметила, что в рамках своих полномочий учреждение рассматривает обращения граждан, консультирует по вопросам защиты прав, обращается в суды и даже разрабатывает муниципальные программы по защите прав потребителей. В 2018 году на выполнение работ муниципальному центру была выделена субсидия в размере 4 млн 573 тыс. руб., которые позволили безвозмездно оказывать соответствующие услуги гражданам и юридическим лицам.

Всего в прошлом году было рассмотрено более четырёх тысяч устных обращений потребителей (запланировано 3 тыс. 750), дана 131 консультация в письменной форме (при плане 60). Востребованной оказалась услуга по консультированию потребителей в электронной форме, таких консультаций дано 969 (запланировано 490).

Анализ обращений по отдельным группам товаров и услуг выявил, что 41% обращений поступило по вопросам оказания услуг, 54% - по вопросам продажи товаров, 5% составили обращения по общим вопросам защиты прав потребителей. Самая проблемная группа услуг - это сфера ЖКХ (528 обращений). Большая часть обращений связана с некорректным начислением платы за коммунальные услуги и оспариванием долгов.

пластиковые карты, кредитки, кредитные карточки(2019)|Фото: Накануне.RU

Второе место по количеству жалоб занимают обращения потребителей услуг банков (кредитование и вклады) и страховых компаний (359 обращений). Большая часть граждан обращается с проблемой навязывания дополнительных услуг, например, при кредитовании навязываются услуги в сфере страхования, в том числе коллективного, услуги по юридической и медицинской помощи и прочее.

Третье место занимают обращения потребителей в сфере долевого строительства и строительного подряда (307). В основном потребители отмечают наличие недостатков построенных объектов недвижимости (продувание и промерзание окон и стен, трещины в стенах, плохо работающая вентиляция).

В 2018 году было много жалоб, связанных с ненадлежащим качеством, а также навязыванием медицинских услуг, оказываемых частными медицинскими учреждениями. Анализ выявил, что потребители сетовали в основном на организации, которые использовали достаточно агрессивный способ привлечения клиентов, например, путем обзвона граждан и приглашением на бесплатные консультации в рамках государственных (муниципальных) программ.

Депутаты думы приняли информацию директора МБУ к сведению, рекомендовав мэрии рассмотреть вопрос об увеличении штата муниципального центра защиты потребителей.

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В полуторамиллионном Екатеринбурге права потребителей отстаивают всего шесть специалистов

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Теги: Екатеринбург, права потребителей, депутаты



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