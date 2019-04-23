23 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

На МУП и администрацию Камышлова подали в суд из-за коммунальной аварии

Прокуратура завершила проверку в связи с коммунальной аварией в Камышлове. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в адрес МУП "Водоканал Камышлов" и главы Камышловского городского округа внесли представления с требованием об устранении нарушений закона.

Напомним, что с 30 марта по 1 апреля 2019 года в результате аварии на центральной канализационной насосной станции был перекрыт центральный водопровод. Из-за этого без водоснабжения остались 298 многоквартирных домов, 146 частных домов, 12 детских садов, 6 школ, 5 социально-значимых объектов с круглосуточным пребыванием. Также, несмотря на отчёты об устранении аварии, город залило канализационными нечистотами.

По данным прокуратуры, здание канализационно-насосной станции, на которой произошла авария, требует реконструкции. Физический износ всей системы водоотведения составляет не менее 86%.

"Прокуратура в отношении юридического лица МУП возбудила дело об административном правонарушении по статье "нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами", которое направлено на рассмотрение в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области", - добавили в ведомстве.

Кроме того, прокурор направил исковое заявление в суд с требованием обязать МУП "Водоканал Камышлов" провести техническую оценку системы водоотведения Камышловского городского округа и ее текущий ремонт, а также обязать администрацию города актуализировать схему водоотведения, разработать проект, в соответствии с которым провести реконструкцию и модернизацию системы.

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На МУП и администрацию Камышлова подали в суд из-за коммунальной аварии

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Теги: Камышлов, водоснабжение, канализационные нечистоты, отчет, прокуратура



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