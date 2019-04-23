23 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР

"Сценарий Узбекистана": дочь Назарбаева не пойдет в президенты Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, бывший спикер парламента, который сменил на посту президента Нурсултана Назарбаева в статусе "и.о.", будет выдвинут на выборы главы республики. Как сообщает Nur.kz, участники съезда правящей партии "Нур Отан", лидером которой является Назарбаев, одобрили выдвижение единогласно.

Отметим, таким образом Казахстан в транзите власти не пошел по династическому пути, как и ранее Узбекистан, и дочь экс-президента Дарига Назарбаева не станет претендовать на руководящий пост.

В то же время, как писало Накануне.RU, Касым-Жомарт Токаев первыми своими действиями дал понять, что намерен задержаться на посту. Его даже успели обвинить в нарушении нормы Конституции за переименование Астаны, столицы республики, в Нур-Султан, потому что технически это внесение изменений в Конституцию, чего не может делать президент, который был не избран, а занял свой пост в связи с уходом по тем или иным причинам избранного главы государства.

Касым-Жомарт Токаев(2019)|Фото: kremlin.ru

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"Сценарий Узбекистана": дочь Назарбаева не пойдет в президенты Казахстана

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Теги: Касым-Жомарт Токаев, Дарига Назарбаева



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