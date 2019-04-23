23 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Зеленский за сутки отказался от предвыборных обещаний, - вице-спикер Рады

Менее чем за сутки победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский отказался от своих предвыборных обещаний. Об этом заявила в Facebook первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, которая активно поддерживала Петра Порошенко.
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Она заявила, что, "оказывается, не президент отвечает за тарифы", имея в виду то, что вчера в его команде предупредили: тарифы не находятся в сфере компетенции президента.

"А как же тогда окончание эпохи бедности?" - вопрошает Геращенко, напоминая лозунг Зеленского.

Также она отреагировала на заявление из его штаба, что президент на занимается посадкой коррупционеров, хотя Зеленский обещал именно это и окончание эпохи лжи.

"Оказывается, что Минские соглашения - это единственный реалистичный формат решения войны в Донбассе. А как же тогда торговля на крови и окончание эпохи жадности?" - возмутилась Геращенко.

Она подчеркнула, что вся кампания Зеленского "была построена на лжи и манипуляциях".

"Интересно, что сегодня думают его избиратели?" - сказала Геращенко.

О том, что у Зеленского пока не видно желания мирно решить конфликт в Донбассе, заявил украинский политик Виктор Медведчук. В эфире канала "Россия 24" он отметил что после того, как Зеленский отверг особый статус Донбасса и предусмотренную Минскими соглашениями амнистию для участников конфликта, "говорить о том, что он будет делать что-то для мира, пока очень сложно". При этом Зеленский постоянно критиковал Порошенко за то, что он так и не закончил войну.

Перед вторым туром Медведчук советовал Зеленскому договориться с Россией по Донбассу, которая готова в ответ пойти на некоторые уступки Украине.

Владимир Зеленский(2019)|Фото: Taylor Weidman/Bloomberg

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Зеленский за сутки отказался от предвыборных обещаний, - вице-спикер Рады

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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