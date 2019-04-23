Пропавшую уральскую школьницу нашли на железнодорожном вокзале в Сызрани

Пропавшая накануне школьница из Североуральска нашлась в другой области.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, разыскивалась несовершеннолетняя Виктория П. В результате вечером 22 апреля девочку обнаружили сотрудники полиции города Сызрань на местном железнодорожном вокзале: там она ожидала поезд сообщением "Сызрань - Краснодар".

Родители ребенка были незамедлительно оповещены, в ближайшее время Виктория вернется домой. По предварительной информации, насилия в отношении девочки не совершалось. Все обстоятельства ее исчезновения сейчас выясняются.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Североуральске рухнувшая с крыши бетонная плита придавила подростка.