ФБР проверяло информацию о бегстве Гитлера в Аргентину на подлодке

23 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

ФБР проверяло информацию о бегстве Гитлера в Аргентину на подлодке

ФБР рассматривало версию о том, что Адольф Гитлер не покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года, а сбежал в Аргентину на подводной лодке.

Ведомство рассекретило соответствующие документы. Один из сотрудников сообщил в головной офис о поступлении такой информации. Она поступила от некоего аргентинского источника, который искал "иммунитет от преследования властей Аргентины".Первый доклад датируется 21 сентября 1945 года.

В одном из документов говорится о том, что в течение многих лет Гитлер якобы жил в предгорьях Анд после побега в Аргентину. С ним прибыли около 50 человек, которые, как полагают, были должностными лицами и членами их семей, бежавшими из Третьего рейха, пишет "Российская газета".

рассекреченные ФБР документы о "бегстве" Гитлера в Аргентину(2019)|Фото: vault.fbi.gov

рассекреченные ФБР документы о "бегстве" Гитлера в Аргентину(2019)|Фото: vault.fbi.gov

рассекреченные ФБР документы о "бегстве" Гитлера в Аргентину(2019)|Фото: vault.fbi.gov

В агентурном донесении сообщалось, что две подводные лодки высадились на берегах Аргентины, а затем люди, прибывшие в страну, были увезены верхом на лошадях в предгорья Анд.

Отмечается, что сведения дошли до директора ФБР Эдгара Гувера. Однако руководство бюро сочло их "неполными" и заключило, что продолжать усилия по поиску Гитлера на основании этой информации невозможно.

рассекреченные ФБР документы о "бегстве" Гитлера в Аргентину(2019)|Фото: vault.fbi.gov

рассекреченные ФБР документы о "бегстве" Гитлера в Аргентину(2019)|Фото: vault.fbi.gov

В прошлом году ЦРУ рассекретило документ, который ставит под сомнение самоубийство Гитлера. В бумагах говорится, что нацистский лидер не покончил с собой в 1945 году, а бежал в Латинскую Америку.

Один из информаторов американской разведки в 1955 году сообщал, что бывший эсэсовец Филипп Ситроен якобы встречался после окончания Второй мировой войны с Гитлером, скрывавшимся в Колумбии под фамилией Шриттельмайер.

Как говорится в докладе агента, Ситроен, будучи сотрудником Королевской голландской пароходной компании, контактировал с фюрером около раза в месяц. Это происходило во время командировок из Венесуэлы в Колумбию.

В качестве доказательства к документам была прикреплена фотография Ситроена с человеком, похожим на Адольфа Гитлера.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ФБР проверяло информацию о бегстве Гитлера в Аргентину на подлодке

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фбр, адольф гитлер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 3692

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети