ФБР проверяло информацию о бегстве Гитлера в Аргентину на подлодке

ФБР рассматривало версию о том, что Адольф Гитлер не покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года, а сбежал в Аргентину на подводной лодке.

Ведомство рассекретило соответствующие документы. Один из сотрудников сообщил в головной офис о поступлении такой информации. Она поступила от некоего аргентинского источника, который искал "иммунитет от преследования властей Аргентины".Первый доклад датируется 21 сентября 1945 года.

В одном из документов говорится о том, что в течение многих лет Гитлер якобы жил в предгорьях Анд после побега в Аргентину. С ним прибыли около 50 человек, которые, как полагают, были должностными лицами и членами их семей, бежавшими из Третьего рейха, пишет "Российская газета".

В агентурном донесении сообщалось, что две подводные лодки высадились на берегах Аргентины, а затем люди, прибывшие в страну, были увезены верхом на лошадях в предгорья Анд.

Отмечается, что сведения дошли до директора ФБР Эдгара Гувера. Однако руководство бюро сочло их "неполными" и заключило, что продолжать усилия по поиску Гитлера на основании этой информации невозможно.

В прошлом году ЦРУ рассекретило документ, который ставит под сомнение самоубийство Гитлера. В бумагах говорится, что нацистский лидер не покончил с собой в 1945 году, а бежал в Латинскую Америку.

Один из информаторов американской разведки в 1955 году сообщал, что бывший эсэсовец Филипп Ситроен якобы встречался после окончания Второй мировой войны с Гитлером, скрывавшимся в Колумбии под фамилией Шриттельмайер.

Как говорится в докладе агента, Ситроен, будучи сотрудником Королевской голландской пароходной компании, контактировал с фюрером около раза в месяц. Это происходило во время командировок из Венесуэлы в Колумбию.

В качестве доказательства к документам была прикреплена фотография Ситроена с человеком, похожим на Адольфа Гитлера.