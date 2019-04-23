23 Апреля 2019
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Сергей Жуков из "Руки вверх!" начал сбор лайков за свое выдвижение в президенты

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков (42), как и многие другие отечественные артисты, вдохновился победой на выборах президента Украины юмориста Владимира Зеленского. Но певец не просто поздравляет коллегу с победой, а и сам готов баллотироваться.
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В Instagram Жуков опубликовал фотку в деловом костюме и написал: "Пойду и я в Президенты, что ли:) Уже смотрю на новые горизонты и знаю, моя многомиллионная армия слушателей всегда меня поддержит:) Кто за? Ставьте лайки Соберу миллион, пойду подавать документы:):):)" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

За сутки Жукову удалось собрать только 66 тыс. лайков, хотя шансы остаются – у звезды дискотек нулевых 1,7 млн подписчиков в Instagram.

Ранеео выдвижении в президенты задумался актер Павел Деревянко, коллега и приятель Зеленского. "Успех моего старого товарища Владимира Зеленского, ставшего новым президентом прекрасной Украины (с чем мы его поздравляем с огромной силой) вдохновил меня на новые подвиги Надо баллотироваться и выдвигаться, а..!? С приветом от продюсеров, предложивших сняться в новом сериале..", - пишет Деревянко.

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Сергей Жуков из "Руки вверх!" начал сбор лайков за свое выдвижение в президенты

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Теги: сергей жуков, руки вверх!, лайки, кандидат в президенты



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