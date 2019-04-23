В Югре замглавы района оштрафован за нарушения "закупочных" законов

Прокуратура Белоярского нашла нарушения законодательства о закупках в действиях замглавы Белоярского района. Результатом надзора стали два административных дела и штраф, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Проверка показала, что документы на строительство детского сада содержали не предусмотренные законом требования к участникам аукциона. Кроме того, в проект муниципального контракта на завершение строительства объездной дороги не включено положение об ответственности подрядчика за невыполнение работ, осуществляемых самостоятельно.

Прокурор возбудил против чиновника два административных дела. Постановлениями окружного управления ФАС замглавы района оштрафован на общую сумму в 36 тыс. руб.