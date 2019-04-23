ХК "Автомобилист" продлил контракт с ведущим защитником команды Денисом Бодровым

Хоккейный клуб "Автомобилист" продлил односторонний контракт с защитником Денисом Бодровым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, новое соглашение рассчитано на два года. В прошедшем сезоне Бодров стал одним из ведущих защитников "Автомобилиста": он сыграл 55 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков, став самым полезным среди игроков обороны клуба (показатель +23).

Всего же в КХЛ Денис провел 461 матч, в которых набрал 115 (27+88) очков.

Напомним, недавно ХК "Автомобилист" продлил контракт с американским форвардом Дэном Секстоном.