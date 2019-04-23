Готовность к пожароопасному периоду обсуждали в правительстве Воронежской области

Накануне в Воронеже прошло совещание о готовности к прохождению пожароопасного периода на территории Воронежской области в весенне-летний период 2019 года, передает корреспондент Накануне.RU. Его провел по поручению губернатора Александра Гусева заместитель губернатора Воронежской области – руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачёв.

Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи, в нем приняли участие главы администраций муниципальных районов и городских округов Воронежской области.

О готовности региона к пожароопасному периоду рассказал руководитель управления лесного хозяйства области Александр Сысоев. Он напомнил, что с 1 апреля в лесах Воронежской области введен пожароопасный сезон.

По итогам прошлого года Воронежская область среди субъектов Центрального федерального округа по количеству пожаров оказалась второй после Московской области. Наиболее подвержены пожарам оказались Хохольский район (Новоусманское лесничество – полигон Погоново), Лискинский район (Давыдовское лесничество), Бобровский район и г.Воронеж (Сомовское лесничество).

В настоящее время подразделениями Воронежского лесопожарного центра проводятся профилактические мероприятия, в том числе устройство и обновление минерализованных полос, установка шлагбаумов, реконструкция лесных дорог.

В пожароопасный период в этом году будет задействовано 198 постоянных и 197 временных работников Воронежского лесопожарного центра. Для профилактики и тушения лесных пожаров имеется 164 единицы пожарной техники, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Для выявления очагов пожаров на ранней стадии в наиболее пожароопасных местах с хвойными насаждениями работают 46 систем видеонаблюдения с зоной покрытия 80 населенных пунктов, подверженных возникновению лесных пожаров. Системы передают видеоизображение в Воронежский лесопожарный центр, в диспетчерские службы МЧС России по Воронежской области и муниципальных районов.

Кроме того, разработаны 167 наземных маршрутов патрулирования протяженностью свыше 9 тыс. км. Патрулирование осуществляется сотрудниками лесничеств совместно с Воронежским лесопожарным центром.