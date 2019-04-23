Дума Екатеринбурга одобрила прошлогодний бюджет: потратили не всё
Депутаты думы Екатеринбурга сегодня утвердили отчёт об исполнении бюджета города за 2018 год, передаёт корреспондент Накануне.RU.
По информации начальника департамента финансов администрации Екатеринбурга Анны Турунцевой, доходы городской казны в прошлом году составили 42 млрд 861 млн 614 тыс. руб. (101,1%), из них около 17 млрд руб. (40%) - поступления от НДФЛ и отчисления с заработных плат; 6,3% - от налога на имущество физических лиц. Объём вливаний из областного и федерального бюджетов - 22 млрд руб.
Расходы казны определены в объёме 42 млрд 128 млн 929 тыс. руб. (96,2%). Большинство трат связано с социальной сферой, в том числе около 50% - на образование и социальную политику. Превышение доходов над расходами составило 732 млн 685 тыс. руб., - эта сумма перешла на текущий год.
Ранее (11 апреля) прошли публичные слушания, в которых приняли участие 283 жителя областной столицы, единогласно одобрившие проект решения городской думы "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Екатеринбурга за 2018 год".