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Экономика Свердловская область

Дума Екатеринбурга одобрила прошлогодний бюджет: потратили не всё

Депутаты думы Екатеринбурга сегодня утвердили отчёт об исполнении бюджета города за 2018 год, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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По информации начальника департамента финансов администрации Екатеринбурга Анны Турунцевой, доходы городской казны в прошлом году составили 42 млрд 861 млн 614 тыс. руб. (101,1%), из них около 17 млрд руб. (40%) - поступления от НДФЛ и отчисления с заработных плат; 6,3% - от налога на имущество физических лиц. Объём вливаний из областного и федерального бюджетов - 22 млрд руб.

Расходы казны определены в объёме 42 млрд 128 млн 929 тыс. руб. (96,2%). Большинство трат связано с социальной сферой, в том числе около 50% - на образование и социальную политику. Превышение доходов над расходами составило 732 млн 685 тыс. руб., - эта сумма перешла на текущий год.

Ранее (11 апреля) прошли публичные слушания, в которых приняли участие 283 жителя областной столицы, единогласно одобрившие проект решения городской думы "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Екатеринбурга за 2018 год".

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Дума Екатеринбурга одобрила прошлогодний бюджет: потратили не всё

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Теги: дума, бюджет, Екатеринбург, доходы



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