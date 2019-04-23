Армия Хафтара начала новое наступление на Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара готовится к боям за центр Триполи, передает Reuters.

Отмечается, что после затишья на фронте командование призвало на штурм "резервистов", сообщает Regnum.

Как заявил представитель ЛНА Ахмеда Мисмари, в настоящий момент армия Хафтара ведет городские бои в 11 километрах от центра города.

Напомним, 4 апреля войска ЛНА под командованием Хафтара выдвинулась в сторону столицы страны, где располагается правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа. Войска заняли несколько районов на юго-западе Триполи, в том числе Джанзур и Эс-Свани, а также международный аэропорт.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал войска Хафтара прекратить наступление на Триполи и вернуться к политическим переговорам. После этого ЛНА начали покидать занятый ими ранее международный аэропорт в Триполи.