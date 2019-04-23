Депутаты пермской гордумы встретили 25-летие в обновленном зале

Депутаты Пермской городской думы свое юбилейное 25 заседание провели в обновленном зале, передает корреспондент Накануне.RU.

В феврале зал был закрыт на реконструкцию Заседания проходили в здании библиотеки имени Пушкина. Для депутатов там были поставлены парты, сидеть пришлось на обычных стульях, а голосовать — цветными карточками.

Отметим, что зал не ремонтировался более 15 лет. Срок эксплуатации помещения был превышен в три раза. Сейчас зал для голосований оснащен новым современным оборудованием. В зале предусмотрено отдельное место для главы города. Кроме того, герб Пермской области был заменен гербом Пермского края.