Дружинина начала снимать продолжение "Гардемаринов" в Севастополе

Режиссер Светлана Дружинина (83) объявила о начале крымских съемок фильма "Гардемарины IV".

" Завтра стартует съёмочный период ГАРДЕМАРИНОВ в Севастополе", - написала на своей странице в Instagram Дружинина.

Летом прошлого года Дружинина уже отсняла часть материала с участием как молодых актеров (играют детей гардемаринов), так и звезд прошлых частей саги, например, Александра Домогарова.

Несмотря на то, что проект получил господдержку, пройдя питчинг в Фонде кино, авторы его все равно ищут спонсоров, которые готовы поддержать дорогой исторический фильм.

Юные актеры, которые исполнят роли детей гардемаринов.

Действие нового фильма будет происходить в 1787 году во время начала русско-турецкой войны. Главными героями станут уже известные зрителю персонажи, а также их дети, которые выросли и сами ввязываются в приключения. Что касается каста, то ранее заявлялось, что будут привлекаться звезды шоу-бизнеса, такие как Дима Билан, Татьяна Навка и Анна Семенович. Так, Билан сыграет мальтийского корсара. "У Билана будет серьезная драматическая роль, и я очень не хочу, чтобы он в этой картине пел, — сказала Дружинина. — Дима, кстати, и сам не рвется. Его герой — корсар Джулиано де Ламбарди, который ослушался приказа своего контр-адмирала и пришел на помощь Суворову в Кинбурнской баталии".