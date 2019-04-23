23 Апреля 2019
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Общество Пермский край

Пермский край поделился опытом обеспечения безопасности лесной отрасли

Пермский край на Национальном лесном форуме представил свой опыт поиска и пресечения преступлений природоохранной направленности. По мнению докладчиков, цифровизация в лесной отрасли — ключ к снижению числа нарушений лесного законодательства., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Презентация состоялась в рамках состоявшегося на форуме семинара "Цифровизация природопользования". Председатель комитета по правовому обеспечению Ассоциации судебных экспертов Сибири и Дальнего Востока Юлия Саенко отметила, что на примере Пермского края можно оценить применение данных космического мониторинга для поиска и доказывания преступлений, правонарушений природоохранной направленности.

"Для этого берутся различные даты космо-снимков разных лет. Это позволяет видеть, как изменяется ситуация, чаще, чем раз в г.. Именно с такой периодичностью проводится дистанционный мониторинг Рослесхоза", - сказала Саенко.

Опыт проведения космического мониторинга в Пермском крае доказывает его высокий профилактический эффект. Дистанционный мониторинг в Прикамье охватывает 700 тыс. га (в случае непрерывного мониторинга снимки анализируются 1 раз в месяц, оперативного – вдвое чаще). На всей этой территории в прошлом году выявлены всего две незаконные рубки, в то время как в 2017 г., до проведения мониторинга, объем незаконной вырубленной древесины на этих территориях составлял более 20% от всего объема.

Рослесхоз на 2019 г. увеличил площадь традиционного дистанционного мониторинга лесов в крае (снимки анализируются 1 раз в год) в 1,5 раза до 6,8 млн га, что составляет около 60% от общей площади земель лесного фонда на территории края. В целом в Приволжском федеральном округе мониторингом будет охвачено всего 10 млн га. Комплексное применение на территории Пермского края всех видов дистанционного мониторинга позволит найти существенное число ранее совершенных незаконных рубок и обеспечить значительный профилактический эффект.

природа лес береза береста(2007)|Фото: Накануне.ru

Кроме того, в лесной отрасли большое внимание уделяется перспективам создания единого цифрового пространства, обеспечивающего управление отраслью и взаимодействие всех участников лесных взаимоотношений. Опытом применения информационных технологии в лесном хозяйстве поделился представитель лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Ведмич.

Он рассказал о пилотном проекте "Лесрегистр". Систему применяют в министерстве лесного комплекса Иркутской области и его территориальных подразделениях – лесничествах, в частности, для ведения реестра пунктов, формирования и ведения электронного архива и базы данных, содержащей информацию о принятой, переработанной и отгруженной древесине пунктами.

Кроме того, "умные" технологии в Пермском крае существенно сократили сроки выявления пожаров. Участникам форума продемонстрировали работу системы стационарного видеонаблюдения "Лесохранитель", которая позволяет своевременно обнаруживать лесные пожары и возгорания на прилегающих к лесам территориях. Она включает 10 видеокамер, с помощью которых ведется мониторинг территории лесного фонда площадью 770 тыс. га. В планах на этот год – установить 15 дополнительных камер на вышках сотовой связи, что позволит непрерывно наблюдать за лесопожарной ситуацией на площади 1,7 млн га.

Директор Пермского лесопожарного центра Игорь Старцев отметил, что современный подход к организации работы с оперативной информацией о лесопожарной обстановке с использованием внедрённых систем позволит диспетчеру грамотно, корректно и своевременно реагировать на вновь поступающие сообщения о потенциальных очагах и принимать действенные меры по организации тушения лесных пожаров.

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Пермский край поделился опытом обеспечения безопасности лесной отрасли

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Теги: национальный лесной форум, цифровизация лесной отрасли, доклад, форум, семинар



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