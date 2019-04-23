23 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

В Свердловской области от укусов клещей пострадало более 400 человек

В Свердловской области от укусов клещей пострадало более 400 человек. Как сообщили Накануне.RU в региональном Роспотребнадзоре, в Екатеринбурге таких 162 человека.

"Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 116 случаев присасывания клещей, 55 детей получили противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью, 50 детей привиты по схеме", - добавил в ведомстве.

Случаи присасывания клещей отмечены в 55 муниципалитетах. Наибольшее количество пострадавших фиксировались в Березовском, городах Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Сысерть, и в Екатеринбурге.

В 2019 году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 9900 га. На данный момент проведение обработок еще не начато.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области напоминает, что самой надёжной защитой от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Прививки против клещевого вирусного энцефалита проводятся круглогодично, начать вакцинацию можно в любое время года. Особенно актуально это сделать перед сезоном выезда на природу.

Для предотвращения укусов клещей необходимо соблюдать меры предосторожности.

"Для удаления присосавшихся клещей необходимо срочно обращаться в травматологический пункт лечебно-профилактического учреждения. При невозможности обратиться за медицинской помощью, присосавшегося к телу клеща можно удалить самостоятельно и направить для исследования зараженности опасными для человека инфекциями в пункты по приему клещей от населения", - сообщили в Роспотребнадзоре

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В Свердловской области от укусов клещей пострадало более 400 человек

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Теги: клещи, свердловская область, укусы, роспотребнадзор



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