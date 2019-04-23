КХЛ установила новый рекорд посещаемости в сезоне

В завершившемся сезоне обладателем Кубка Гагарина стал столичный ЦСКА .

Добавим, ранее стало известно, что средняя посещаемость матчей плэй-офф этого сезона также побила рекорд - 8 тыс. 659 зрителей .

Средняя посещаемость за весь сезон составила - 6603 зрителя. Прошлый рекорд был у сезона 2014/2015 - 6594. #KHLStats

Прежний рекорд был установлен в сезоне 2014/2015 - 6 тыс. 594 зрителя.

Так, средняя посещаемость матча в сезоне 2018/2019 составила 6 тыс. 603 зрителя .





