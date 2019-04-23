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Спорт В России

КХЛ установила новый рекорд посещаемости в сезоне

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила рекорд средней посещаемости матчей в минувшем сезоне.
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Так, средняя посещаемость матча в сезоне 2018/2019 составила 6 тыс. 603 зрителя.

Прежний рекорд был установлен в сезоне 2014/2015 - 6 тыс. 594 зрителя.

Добавим, ранее стало известно, что средняя посещаемость матчей плэй-офф этого сезона также побила рекорд - 8 тыс. 659 зрителей.

В завершившемся сезоне обладателем Кубка Гагарина стал столичный ЦСКА.

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КХЛ установила новый рекорд посещаемости в сезоне

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Теги: Континентальная хоккейная лига, посещаемость, рекорд



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