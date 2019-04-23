КХЛ установила новый рекорд посещаемости в сезоне
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила рекорд средней посещаемости матчей в минувшем сезоне.
Так, средняя посещаемость матча в сезоне 2018/2019 составила 6 тыс. 603 зрителя.
Прежний рекорд был установлен в сезоне 2014/2015 - 6 тыс. 594 зрителя.
Средняя посещаемость за весь сезон составила - 6603 зрителя.— KHL Media Team (@khlmediateam) 22 апреля 2019 г.
Прошлый рекорд был у сезона 2014/2015 - 6594.#KHLStats
Добавим, ранее стало известно, что средняя посещаемость матчей плэй-офф этого сезона также побила рекорд - 8 тыс. 659 зрителей.
В завершившемся сезоне обладателем Кубка Гагарина стал столичный ЦСКА.