Названы сценарии выборов в Госдуму – 2021: эксперты склоняются к "переоблицовке" оппозиции

Выборы в Госдуму 2021 года могут пройти по четырем сценариям, полагают эксперты фонда "Петербургская политика".

Первый – "давай оставим все как есть" – это сохранение четырехпартийной системы. Этот сценарий не создает рисков и позволяет сохранить неформальные соглашения с парламентской оппозицией.

Слабые стороны: невозможность удовлетворить запрос на шоу "на фоне актуального опыта выборов в постсоветских странах", усталость избирателей от существующего политического ландшафта, высокая зависимость от физической формы лидеров партий и невозможность выпустить социальный пар.

Второй сценарий - "охота к перемене лиц" - предполагает реформы в оппозиционных партиях - от замены их лидеров до продвижения новых политических проектов. Сильные стороны - оживление партийного ландшафта, омоложение элит, тестирование модели транзита власти внутри партий и дезорганизация в оппозиции.

Но для его реализации потребуется много времени на раскрутку новых лидеров и серьезное администрирование партийных изменений. В итоге есть риск снизить эффект от реформ политического ландшафта.

При третьем сценарии выборов предусматривается выдвижение нескольких лояльных партийных списков. Плюсами такого расклада эксперты назвали "размывание "полюса зла" в глазах критических настроенных избирателей", среди минусов упоминаются неудачи при проведении выборов в предыдущие годы.

За сценарием "нерушимый блок беспартийных" стоит переход на избрание Думы исключительно по одномандатным округам. Сильные стороны этого предположения: "возможность эксплуатировать усталость "беспартийного большинства" от малопродуктивной деятельности партий", "привлекательности большого числа потенциальных интересантов внутри действующей элиты".

Минусами этого сценария авторы исследования назвали низкую подконтрольность депутатов, рост внутриэлитной конкуренции за формирование лоббистских фракций.

По мнению экспертов, реализация второго сценария со сменой лиц в партиях в контексте возраста их лидеров, а не с точки зрения конечных целей и снижения рисков власти наиболее вероятна.

Политический обозреватель Константин Семин заметил в интервью Накануне.RU, что многие так называемые деятели оппозиции участвуют в выборах, чтобы "конструктивно сотрудничать" с властью.

"Они разве ставят вопрос о смене общественной формации? Нет... Чем же они занимаются? Тем, о чем я сказал. Переоблицовкой старой системы они заняты. Всем сейчас в стране понятно, что нарастают протестные настроения, всем понятно, что нынешняя бюрократическая конструкция себя дискредитировала, и что требуется пересборка политического театра. И вот они просто участвуют в этой пересборке. Да, можно участвовать в пересборке, но лишь для того, чтобы объяснить, что весь театр обречен", - заявил Семин.