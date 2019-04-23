23 Апреля 2019
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Общество За рубежом

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото сына Луи в честь его первого дня рождения

Кейт Миддлтон (37) и принц Уильям (36) отметили первый день рождения своего третьего, младшего ребенка – принца Луи Кембриджского. В честь этого события официальные аккаунты Кембриджей в соцсетях опубликовали новые фотографии мальчика. Как сообщается, снимки были сделаны герцогиней Кэтрин месяц назад в садах Анмер-холла в графстве Норфолк. Подросший принц улыбается и весело ползает по зарослям в симпатичных джемперах.

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Полное имя мальчика – Луи Артур Чарльз, принц Кембриджский. Он является пятым в очереди на британский престол, однако едва ли займет его, поскольку ему предшествуют старший брат Джордж (5) и старшая сестра Шарлотта (3). Тем не менее, отдельным указом королевы все дети принца Уильяма без исключения при рождении наделаются титулами принца или принцессы. Кстати, мальчик родился всего на пару дней позже дня рождения своей знаменитой прабабушки – королевы Елизаветы II, отметившей в этом году 93-летие. Также в ближайшие дни, как ожидается, на свет появится двоюродный брат (или сестра) Луи – первенец его дяди Гарри (34) и Меган Маркл (37). В отличие от старшего брата, Луи довольно редко появляется на публике.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото сына Луи в честь его первого дня рождения

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Теги: британская королевская семья, принц луи, день рождения



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