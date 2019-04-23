Глава Тобольска уходит в отставку

23 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Тюменская область

Глава Тобольска уходит в отставку

Глава Тобольска Владимир Мазур уходит в отставку, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь политика Анастасия Гулина.

Она уточнила, что Мазур написал заявление об уходе по собственному желанию. Причина – новая работа.

"Какая именно, сказать не могу. Заявление Мазура городская дума рассмотрит 30 апреля", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, в 2015 г. на выборах главы города Мазура поддержали 22 депутата гордумы из 25. До этого он три года был сити-менеджером Тобольска.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Тобольска уходит в отставку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Мазур, Анастасия Гулина, глава Тобольска



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.09.2015 15:27 Мск В Тобольске избрали градоначальника и спикера гордумы
Ранее 21.09.2015 14:20 Мск В борьбе за пост главы Тобольска конкуренцию Владимиру Мазуру составит помощник депутата облдумы
Ранее 21.09.2015 08:34 Мск Первое заседание тобольской гордумы шестого созыва перенесено
Ранее 15.09.2015 15:27 Мск В председатели нового созыва тобольской гордумы прочат однофамилицу бывшего спикера: "Свежий человек!"
Ранее 14.09.2015 07:13 Мск Тоболяки простили депутатам – нарушителям ПДД былые грехи: предварительные итоги выборов в гордуму
Ранее 13.09.2015 13:37 Мск Глава администрации Тобольска отметил хорошую явку граждан на выборах депутатов гордумы
Ранее 12.08.2015 16:10 Мск Кто на новенького? Нарушители ПДД вновь идут штурмовать гордуму Тобольска

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 3693

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети