Глава Тобольска уходит в отставку

Глава Тобольска Владимир Мазур уходит в отставку, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь политика Анастасия Гулина.

Она уточнила, что Мазур написал заявление об уходе по собственному желанию. Причина – новая работа.

"Какая именно, сказать не могу. Заявление Мазура городская дума рассмотрит 30 апреля", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, в 2015 г. на выборах главы города Мазура поддержали 22 депутата гордумы из 25. До этого он три года был сити-менеджером Тобольска.