Максим Решетников пообещал помощь края в развитии важных для Перми объектов

Губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие в сегодняшнем юбилейном заседании пермской городской думы, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона поздравил депутатов с 25-летием работы парламента, а также сообщил о планах совместной работы города и края по повышению качества жизни горожан. Максим Решетников подчеркнул, что без мощной программы развития Перми невозможно говорить о развитии всего края: невозможно будет удержать в регионе молодежь, привлекать инвестиции.

Губернатор отметил, что в социальной сфере запущено большое число проектов, связанных со строительством детских садов и школ. С каждым годом добавляются все новые объекты, увеличивается финансирование, в том числе благодаря реализации национальных проектов.

Большая программа, по словам Максима Решетникова, связана со здравоохранением. Основной пласт программы - центральные районные больницы, но самые сложные объекты - это объекты Перми: инфекционная больница, больница имени Тверье, новый корпус в Орджоникидзевском районе, новые корпуса психиатрической больницы. Где-то уже завершается стадия проектирования, где-то только приступили к правительству. В конце 2019 г. будут введены в эксплуатацию детские поликлиники.

Очень непростым и масштабным глава региона назвал программу расселения ветхого и аварийного жилья

"При этом, мы с вами вместе понимаем, что те возможности, которые нам даны по инициативе президента, по расселению ветхого и аварийного жилья, мы с вами можем дополнить еще своим мощным вкладом, потому что в рамках федерального проекта, деньги даются на жилье, которое было признано таковым до 1 января 2017 г. А мы с вами по по итогам обсуждений, еще в прошлом году заложили существенные средства на реализацию собственной программы. И эти средства мы оставляем на тех же статьях, на жилищной сфере. Поэтому мы можем говорить о комплексном расселении аварийного жилья в рамках кварталов и последующей реновации территории", - отметил Максим Решетников, заявив, что в последствии опыт Перми будет распространен на территорию всего края.

Отдельно губернатор остановился на приведение в порядок дорог. Максим Решетников отметил, что акцент постепенно смещается от текущего и капитального ремонта дорог к реконструкции и строительству новых магистралей.

В этом году объем финансирования составит более 1 млрд руб.

"Нарастили бы и больше, если бы были проекты на руках. Сейчас перед нами - краем и городом стоит задача: проектировать, проектировать, проектировать. Это сложнейшие объекты, и недаром мы разделили их между городом и краем", - подчеркнул Максим Решетников. Отметив, что по реконструкции улицы Строителей, которую взял на себя край, скоро будет объявлен конкурс.

Достаточно ощутимый ресурс был консолидирован из краевого и городского бюджетов дял изменений в транспортной сфере: обновление подвижного состава, ремонт трамвайных путей.

"Считаю, что это одна из важнейших реформ. Более того, на краевом уровне выходим на обсуждение новой транспортной модели. Предвижу, что тоже будет непросто будет много вопросов, пожеланий. Но что очень важно, краевая транспортная модель и городская должны быть состыкованы бесшовно. Чтобы не было наложений дублирующих маршрутов, чтобы людям было удобно приехать в город, пересесть, и добраться до нужного места. Кроме того, транспортные системы - это не только обновление подвижного состава, но и внедрение новых информационных технологий. Нужно добиться неукоснительного выполнения расписания, чтобы граждане четко понимали время и стоимость поездки", - подчеркнул Максим Решетников.

Также глава региона поделился планами совместной работы по благоустройству городского пространства: эспланады, комплексной реконструкции компросса, вопросы набережной, завода имени Шпагина. Много делается для развития здорового образа жизни и спорта. В ближайшее время властям города и края предстоит выйти на программу развития крупных инфраструктурных объектов для позиционирования Прикамья как полноценной спортивной столицы. К таким объектам Максим Решетников отнес лыжные базы, дворец "Молот", манеж "Спартак".