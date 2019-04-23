Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы

Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Денис Черышев выбыл из строя до конца текущего сезона. Об этом сообщает портал sport24.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.

Травму россиянин получил в минувшее воскресенье в матче Примеры против "Бетиса" (2:1). Денис вышел на игру в стартовом составе, но уже на 34-й минуте был заменен.

Сообщается, что после обследования врачами диагностировано повреждение связок правого колена и большеберцовой кости.

Таким образом, россиянин не сможет помочь своей команде в полуфинале Лиги Европы против "Арсенала" и финале Кубка Испании против "Барселоны".

На своей странице в социальной сети "инстаграм" Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку: "Хотел поблагодарить вас всех за теплые слова и все сообщения. Слава Богу за все".

В этом сезоне на счету 28-летнего футболиста 41 официальный матч за "летучих мышей", 4 забитых мяча и 5 результативных передач. В составе сборной страны в отборе к Евро-2020 он отличился трижды в двух матчах (в ворота Бельгии и дважды Казахстана).