За должность пресс-секретаря мэра Екатеринбурга будут бороться 10 человек

В администрации Екатеринбурга завершился приём документов на конкурс по замещению должности пресс-секретаря главы города. Как передаёт корреспондент Накануне.RU, желание стать пресс-атташе мэра Александра Высокинского выразили 10 человек, чьи имена в горадминистрации не раскрывают "по этическим соображениям".

Тем не менее, советник главы муниципалитета Екатерина Кузёмка сообщила корреспонденту Накануне.RU, что среди соискателей есть представители районных администраций, курирующих вопросы взаимодействия со СМИ, а также пресс-секретари коммерческих структур. Приоритет при выборе кандидатов будет, по её словам, отдан тем, кто имеет опыт работы журналистом, а не чиновником.

Теперь конкурсная комиссия оценит претендентов, исходя из квалификационных требований к кандидатам, которым предстоит, в том числе, написать письменную работу в виде статьи на свободную тему, формирующей позитивный образ главы Екатеринбурга.

Также необходимо пройти тестирование на знание русского языка, знание основ Конституции РФ, законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции, Устава города Екатеринбурга. Претендентам предложат в течение 20 минут ответить на 20 вопросов.

Предполагаемая дата и время проведения тестирования - 14 мая. Испытание считается пройденным, если претендент правильно ответит на 80 и более процентов заданных вопросов. В этом случае кандидаты будут приглашены на индивидуальное собеседование. На этом этапе соискатели ответят на задаваемые членами конкурсной комиссии вопросы, касающиеся сферы профессиональной служебной деятельности. Комиссия оценит результаты индивидуального собеседования в отсутствие кандидата.

Предполагаемая дата и время проведения индивидуального собеседования - 16 мая. После чего станет известно имя пресс-атташе мэра Екатеринбурга.

Напомним, недавно из мэрии уволился руководитель пресс-службы Анатолий Карманов.