23 Апреля 2019
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Общество В России В бывшем СССР

Большинство россиян считают, что "без перестройки было бы лучше"

Горбачевскую перестройку не одобряют 48% россиян, выяснил "Левада-центр".

Если бы "все оставалось так, как было до перестройки", то в стране точно "было бы лучше", считают 24% опрошенных социологами.

Такое же количество респондентов "скорее согласны" с тем, что "без перестройки было бы лучше". Тех, кто в разной степени не согласен с такой оценкой реформ, меньшинство - 39%, пишет "Коммерсант".

При этом отмечается, что показатели почти не меняются с первого опроса о перестройке, который проводился в ноябре 1991 года.

38% тех, кто участвовал в опросе "Левада-центра", уверены, что не будь перестройки, "жизнь в стране пусть медленно, но становилась бы лучше".

32% россиян считают, что "удалось бы избежать тяжелых конфликтов и потрясений, сохранить единую великую страну".

В январе "Левада-центр" сообщал, что сожаление россиян об утрате СССР усилилось. При этом больше всего, кроме распада СССР, жители огорчены и тем, во что вылилась перестройка.

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Большинство россиян считают, что "без перестройки было бы лучше"

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Теги: перестройка, опрос, левада-центр



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