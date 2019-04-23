Центр перекроют: в Екатеринбурге пройдет очередная репетиция пеших колонн Парада Победы

В Екатеринбурге продолжаются репетиции Парада Победы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в ночь с 23 на 24 апреля пройдет очередная репетиция пеших колонн (без техники) на Площади 1905 года.

Последняя репетиция движения техники в районе улицы 2-й Новосибирской запланирована на 24 апреля с 9 до 13 часов. Полномасштабные репетиции парада войск с привлечением техники в центре города пройдут 26 и 29 апреля, а также 3 и 7 мая - это будет генеральная.

На период репетиций движение автотранспорта будет перекрываться, автомобилистов просят заранее планировать маршрут движения с учетом перекрытий. С полным списком улиц можно ознакомиться на официальном сайте администрации Екатеринбурга.

Напомним, традиционно в параде Победы в столице Урала принимают участие порядка 70 единиц различной современной боевой техники и более 2 тыс. военнослужащих Центрального военного округа и Екатеринбургского гарнизона.